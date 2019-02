Davidsfonds en Neos slaan de handen in elkaar voor valentijnsconcert

Bree - Op 14 februari om 20.00 uur nodigden Davidsfonds-Bree en Neos-Bree niet alleen hun eigen leden, maar alle geïnteresseerden uit op een romantisch valentijnsconcert in De Breughel.

Marc Erkens, vooral bekend via zijn bijdragen over klassieke muziek in ‘Culture Club’ op Canvas, was onze gastspreker en -pianist. Ter gelegenheid van Valentijn bracht hij een mooi romantisch, muzikaal optreden.

Hij ging van start met mooie koralen van Bach. Maar Bach was natuurlijk lang niet de enige klassieke componist van wie hij niet alleen een muziekfragment speelde, maar ook een verhaal vertelde. Ook Mozart, Chopin, Strauss, Beethoven en zelfs George Gershwin kwamen aan beurt. Daarnaast had hij ook aandacht voor heel wat recentere en modernere componisten, zoals Paul McCartney, Will Tura en Jacques Brel. Hij speelde niet alleen een kort fragment van een van hun liederen, maar vertelde vooral ook een heel verhaal rond die personen en hun composities. Mooi en tegelijk boeiend! Het werd in het totaal zonder pauze een wel twee uren durend concert dat niet alleen prachtige muziek opleverde, maar bovendien ook heel wat interessante en boeiende verhalen over composities en hun componisten. Het was muisstil in de zaal en alle aanwezigen genoten overduidelijk van het optreden. Na het concert nodigden Davidsfonds en Neos iedereen uit op een gratis drankje in de bar van het cultuurcentrum: een aangename en gezellige afsluiting van een mooie Valentijnsavond!

Met dank aan onze fotograaf Giedo Custers!