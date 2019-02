Modeontwerper Karl Lagerfeld overleden

De Duitse modeontwerper Karl Lagerfeld is op vijfentachtigjarige leeftijd overleden. Dat schrijven verschillende Franstalige kranten. Hoe de ontwerper aan zijn einde kwam, is momenteel nog niet bekend. Hij was onder meer creatief directeur bij het Franse modehuis Chanel en had daarnaast een label onder zijn eigen naam.

Het ging al een tijdje niet goed met de gezondheid van de ontwerper. Zo was hij in januari van dit jaar afwezig op de modeshow van Chanel in het Parijse Grand Palais omdat hij naar eigen zeggen “te moe was”. Voor kenners uit de mode-industrie was dat een teken aan de wand omdat hij geen enkele show van het Franse modehuis had gemist sinds zijn aanstelling in 1983. Volgens Paris Match werd hij maandagavond in allerijl naar het ziekenhuis in de Parijse voorstad Neuilly-sur-Seine gebracht, en stierf hij dinsdagochtend.

LEES OOK. Waarom Karl Lagerfeld niet aanwezig was op modeshow Chanel

Een merk op zich

Lagerfeld, die geboren werd in Hamburg maar zich al snel vestigde in Parijs, was meer dan drie decennialang creatief directeur bij Chanel waar hij acht collecties per jaar lanceerde. Ook was hij sinds 1974 eigenaar van een modelabel dat zijn eigen naam droeg. Zijn ontwerpen voor Karl Lagerfeld werden vaak gekenmerkt door de aanwezigheid van zijn geliefde kat Choupette. Ook zijn eigen uiterlijke kenmerken zoals zijn zilveren haren, altijd netjes samengebonden met een zwart elastiekje of lint, en zijn donkere zonnebril werden meer dan eens gebruikt als uithangbord voor zijn eigen collecties.