Jonge vrouw houdt drie hersenbloedingen over aan klappen in Versuz: “Ze is blijvend invalide”

Een 25-jarige vrouw uit West-Limburg is levenslang invalide als gevolg van een vechtpartij in discotheek de Versuz in Hasselt. Op twee juni 2017 kreeg ze er een klap op de rechterslaap van een man (26) uit Geetbets. Het slachtoffer bloedde uit de neus en de oren. Ze hield er liefst drie hersenbloedingen aan over. “Een dronkenlap heeft de toekomst van mijn dochter kapot geslagen.” De procureur vorderde 30 maanden cel tegen de man.

De twee waren elkaar in februari 2017 al tegen het lijf gelopen. “Ze viel me lastig en bleef me toen achtervolgen”, aldus de betichte. In juni kwamen ze elkaar weer tegen, nu in de Versuz. “Opnieuw achtervolgde ...