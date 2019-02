Machine vat vuur bij Loois afvalverwerkingsbedrijf: “Ondanks branddetectiesysteem van 20.000 euro”

Tessenderlo -

In de Kanaalweg in Tessenderlo is dinsdagvoormiddag rond 10.30 uur een brand ontstaan bij Containers Maes aan het industrieterrein. De brand ontstond aan een machine in de loods. Enkele alerte werknemers merkten de brand snel op en verwittigden onmiddellijk de hulpdiensten. Zo kon erger voorkomen worden, het vuur was snel onder controle. Er vielen geen gewonden.