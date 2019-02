Werkmannen aangevallen met bosmaaier en boomstam: “Bestelwagen vernield”

Genk -

Twee Maasmechelaars zijn schuldig aan het vernielen van een bestelwagen van De Scheepvaart NV nadat ze het tijdens een dronkenmansruzie aan de stok kregen met de werkmannen die vuilnis kwamen ophalen langs het kanaal in Maasmechelen. De ene sloeg met een bosmaaier de ruiten van het busje in, de andere mepte blutsen in de carrosserie met een boomstam. De rechter veroordeelde de mannen tot een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en een werkstraf van 70 uren. Ze moeten elk ook een geldboete van 300 euro ophoesten.