50én Maaseik trekt naar Spanje

Maaseik - 50én Maaseik bezoekt eind april het groene Spanje. Dit op verzoek van verschillende leden die graag het zonnige land willen aandoen, maar niet willen vertoeven in dorre vlaktes of een verschroeiende hitte.

Vandaar de keuze voor het Noorden van Spanje. Ook wel het groene Spanje genoemd, met het piepklein Cantabrië aan de Noordkust, badplaatsen aan de Golf van Biskaye en het mooie Bilbao. Met de vele tapasbars, gezellige terrasjes, karakteristieke kleurrijke huizen en fraaie houten balkons.Zoals steeds kiest 50én voor een degelijk vier-sterren hotel. Deze keer gelegen aan het strand van Playa de Brazomar.Voor het zover is, snuift de actieve seniorenvereniging uit Maaseik, nog wat cultuur op. Deze week stond het Bonnefantenmuseum in Maastricht op het programma en volgende week is het de beurt aan het (vernieuwde) Afrikamuseum in Tervuren. De plek die momenteel volop in de belangstelling stelt vanwege het koloniaal verleden van België. Dit bezoek is al weken volzet en om de senioren uit onze regio (vanaf 50 jaar) op de hoogte te houden, is 50én Maaseik gestart met een eigen pagina op Facebook.