Uitbater wokrestaurant krijgt geen extra celstraf voor witwassen drugsgeld

Bree -

De 35-jarige Bocholtenaar van Iraanse afkomst die zijn wokrestaurant in Bree als dekmantel gebruikte voor een grootschalige drugshandel krijgt geen extra gevangenisstraf voor het witwassen van het drugsgeld via de bankrekeningen van zijn zaak. Volgens de Tongerse rechter is de celstraf van vijf jaar die hij uitzit voor de drugshandel voldoende. Wel legde de rechtbank hem een bijkomend beroepsverbod van vijf jaar op waardoor hij geen handelsbedrijf meer mag opstarten. De winst die de dertiger maakte tikte aan tot 39.887 euro. Dat bedrag wordt verbeurd verklaard.