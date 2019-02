Sels over Vanhaezebrouck: “Niet iedereen ging akkoord, maar iedereen voerde uit wat hij zei”

Matz Sels, de ex-doelman van Anderlecht, heeft in een interview met Sport/ Voetbalmagazine zijn licht laten schijnen op het vertrek van Hein Vanhaezebrouck bij Anderlecht midden december. Volgens de doelman was Vanhaezebrouck het slachtoffer van het ongeduld van Anderlecht.

Hein Vanhaezebrouck is ondertussen twee maanden trainer af bij Anderlecht, maar veel beterschap is er bij de landskampioen van 2017 sindsdien niet te merken. In een interview met Sport/Voetbalmagazine heeft ex-doelman Matz Sels nu zijn mening gegeven over de situatie rond het ontslag. “Hein heeft bij Gent drie jaar lang het beste uit de spelersgroep gehaald”, weet Sels. “Eerst kampioen, daarna de tweede ronde van de Champions League en zelfs de overwinning op Wembley waardoor Tottenham werd uitgeschakeld. Bij Anderlecht heeft hij dat ook proberen doen, maar kreeg hij de tijd niet.”

“Je moet meegaan in zijn denken”

Volgens Sels, die nu bij Strasbourg speelt, had de overname van Anderlecht en dat de trainer niet te spelers kreeg die hij wilde misschien wel iets te maken met de prestaties van Vanhaezebrouck “Hein is Hein. Iedereen weet hoe hij in elkaar zit. Het is een trainer die voetbal ademt. Als je spelers waarmee hij heeft samengewerkt het vraagt, zullen ze allemaal hetzelfde zeggen: dat Hein op tactisch vlak de sterkste trainer is die ze hebben meegemaakt.”

“Bij Hein moet je meegaan in zijn denken. Hij heeft zijn visie er bij Gent doorgedrukt en dat werkte. Dan ging hij die niet zomaar veranderen. Ik zeg niet dat alle spelers akkoord gingen met zijn ideeën , maar iedereen voerde wel uit wat hij zei. Alleen is hij er bij Anderlecht niet in geslaagd om kampioen te spelen”, besluit Sels.