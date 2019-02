Van Hooydonck en “te brave” Van Avermaet grijpen nipt naast ritzege in Oman, bloemen zijn voor Sonny Colbrelli

De vierde etappe van de Ronde van Oman is een prooi geworden voor Sonny Colbrelli. De Italiaan van Bahrain-Merida was de snelste na een etappe over 131 kilometer met vijf hellingen tussen Yiti en het Oman Convention & Exhibition Center. Hij klopte Greg van Avermaet in de sprint van het peloton. Van Avermaets ploegmakker Nathan Van Hooydonck (CCC) kleurde de rit door mee te gaan in de lange ontsnapping, maar die sneuvelde met de meet in zicht. “Ik ben niet kwaad op de ploeg omdat ze achter mij gereden hebben”, reageerde Van Hooydonck achteraf. Van Avermaet was dan weer vooral boos op zichzelf. “In de sprint was ik net te braaf om Colbrelli in te sluiten.”

131 kilometer met onderweg vijf klimmetjes - waaronder drie keer Al Jabal Street (3,2 kilometer aan 6,8%) - en een relatief vlakke finale. Zo liet de vierde rit van de Ronde van Oman tussen Yiti en Oman Convention & Exhibition Center zich samenvatten. Vijf renners zorgden voor de vlucht van dag. Daarbij onze jonge landgenoot Nathan Van Hooydonck (CCC). Hij kreeg het gezelschap van Ian Boswell (Katusha), Jérémy Leveau (Delko Marseille Provence), Damien Gaudin (Direct Energie) en Darwin Atapuma (Cofidis).

The gap gets up to 4' after 60 km.@elpumaDarwin doesn't participate at the front.#TOO2019 pic.twitter.com/nFWbDcHXtx — Tour of Oman (@tourofoman) 19 februari 2019

In het peloton legden CCC en UAE-Team Emirates er zo fel de pees op dat het pak werd uitgedund tot amper vijftig renners. Onder meer de sprinters Coquard, Greipel, Nizzolo en Bouhanni werden in de achtervolging gedwongen. Voorin bleken Van Hooydonck, Atapuma en Boswell de sterksten, maar in de vlakke finale konden ook zij nipt niet uit de greep van het peloton blijven. Het drietal ging nog met een voorsprong van een halve minuut de laatste vijf kilometer in, maar dat volstond niet. Sonny Colbrelli won uiteindelijk de sprint van het overgebleven peloton voor Greg Van Avermaet en Clément Venturini. Met Benjamin Declercq (zesde), Baptiste Planckaert (achtste) en Milan Menten (negende) eindigden nog drie Belgen in de top-tien.

Colbrelli - winnaar van de Brabantse Pijl in 2017 - bezorgt zo zijn team Bahrain - Merida de eerste zege van het seizoen. Enkel Team Sunweb en AG2R La Mondiale hebben nog steeds een nul achter hun naam in 2019. Voor Van Avermaet is het de tweede podiumplaats in deze Ronde van Oman, nadat hij maandag derde werd. Tien dagen geleden won hij wel de derde rit in de Ronde van Valencia.

Lutsenko (Astana) blijft leider. Woensdag volgt de koninginnenrit met finish op de gevreesde Jabal al Akhdar, oftwel de Green Mountain (5,7 kilometer aan gemiddeld 10,5%). Van Avermaet stijgt dankzij de bonificatieseconden naar plaats twee in het algemene klassement. Hij heeft nu veertien seconden achterstand op leider en titelverdediger Lutsenko.

Ontgoocheling overheerst bij “te brave” Van Avermaet

Van Avermaet reageerde ontgoocheld. “Het plan was om iemand mee te hebben in de vlucht om dan tempo te maken en de sprinters te lossen. Helaas bleven er nog veel snelle mannen aan hangen. We hebben dan even gegokt dat Nathan voorop zou blijven, maar dan was het gewoon sprinten tegen die rappe mannen. In die sprint was ik echter net te braaf om Colbrelli in te sluiten, anders had ik wel gewonnen denk ik. Ik ben iets te braaf en liet het gat net te groot, waardoor hij er als een echte sprinter kon induiken. Uiteindelijk komt hij er nog vrij vlot over, maar toch ben ik vooral teleurgesteld omdat mijn ploeg zo goed gewerkt heeft en dat ik spijtig genoeg tweede werd. Wij hadden als enige ploeg een plan - de rest had blijkbaar geen zin om iets te doen vandaag - en hebben de koers naar onze hand gezet, spijtig genoeg zonder zege als resultaat. Morgen ga ik mezelf testen op de Green Mountain: zo lang mogelijk aanklampen maar normaal ligt die niet binnen mijn mogelijkheden.”

Van Hooydonck “niet boos” op ploeg

“Het was een lastige dag, het was niet gemakkelijk van bij de start”, reageerde Van Hooydonck. “Ik voelde me bij die start eigenlijk niet top maar toen viel het stil en ben ik toch in de ontsnapping gesukkeld. Nu ja, dat was uiteraard wel de bedoeling. Het was deel van ons plan om iemand mee te hebben, maar dat moest ik niet zijn. De bedoeling was om de sprinters te lossen op die lange klim, helaas zaten er nog wat snelle mannen bij.”

Van Hooydonck werd pas ingehaald in de laatste kilometer, mede door toedoen van zijn eigen ploeg die kopman Van Avermaet in stelling bracht. Had hij niet voorop kunnen blijven? “Nee, die tactiek was vooraf zo bepaald, daar moet je je aan houden. Ik ben dan ook niet kwaad op de ploeg omdat ze gereden heeft. Dat is onze job. Het is natuurlijk jammer, het is een verloren koers, maar er zal nog wel een kans komen. Ik voel me alleszins heel goed en heb hard getraind deze winter. Ik heb vertrouwen in een mooi voorjaar van onze ploeg.”