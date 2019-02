Trialparcours vormt enige nieuwigheid in avondcriterium Cyclocross Masters

Waregem - Woensdag vindt in de schaduw van het Regenboogstadion in Waregem de Soudal Cyclocross Masters plaats. Een avondcriterium voor veldrijders met een wedstrijd over 30 minuten, een competitie hoogspringen en - nieuw in het geheel - een heuse trialwedstrijd.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel en Wout van Aert komen woensdagavond niet in actie. Zij maken al volop werk van hun nakende wegcampagne. “Wel van de partij zijn onder meer Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Quinten Hermans, Lars van der Haar, Eli Iserbyt, Kevin Pauwels en Tom Meeusen”, legde organisator Erwin Vervecken uit. “Kortom bijna alle toppers die het afgelopen veldritseizoen kleurden, zakken af naar Waregem. Nieuw dit jaar is de cyclocross trial. Op een grasveld van 16 op 26 meter aan de Zuiderboulevard is een uitdagend parcours uitgestippeld op maat van de crossers. De hindernissen die moeten overwonnen worden, zijn de obligate balkjes, zandzakjes, een slalom door kegels, de evenwichtsbalk, een bandentapijt en een trap. Behendigheid en snelheid zullen het verschil maken. Pure techniek en een goed evenwicht zijn de basis. Wie voet aan grond moet zetten, krijgt strafpunten. De renner die op het einde het minste aantal strafpunten telt, is de winnaar. Bij een ex aequo zal de tijd de winnaar aanduiden.”

Na de cyclocrosstrial volgt het hoogspringen met fiets. Tom Meeusen won die discipline al drie keer op vier edities. Afgesloten wordt er met een veldrit over 30 minuten op en rond de Zuiderboulevard van Waregem.

Ook de vrouwen elite komen aan de start in Waregem. Wereldkampioene Sanne Cant topt de affiche, samen met Denise Betsema, Loes Sels, Alice Maria Arzuffi en Ellen Van Loy. De vrouwen beginnen om 20u00 aan hun 20 minuten durende cross.

Programma:

18u00: Cyclocross Trial

19u00: Hoogspringen

20u00: Vrouwen elite (20 minuten)

20u30: Elites en beloften (30 minuten)