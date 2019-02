Mozaïekers 5de leerjaar genieten van sportieve week

Banneux

Hasselt - De leerlingen van het vijfde leerjaar van Kindercampus Mozaïek beleefden een hele leuke, maar intensieve sportweek. In de sporthal van Runkst maakten zij elke dag kennis met één of meerdere sporten. Dit allemaal dankzij de hulp van ouders en grootouders voor het vervoer en de monitoren van de Hasseltse Sportdienst voor hun deskundige begeleiding.

Vijf dagen lang mochten de leerlingen genieten van een afwisseling tussen sport, ontspanning en leerstof. Ze leerden over de vrije tijd doorheen de geschiedenis, waarom sporten zo belangrijk is, hoe je in het Frans bepaalde sporten uitspreekt… Maar dat was niet alles! De leerlingen maakten ook kennis met bekende en minder bekende sporten als mini-tennis, cricket, hockey, rugby, aikido, kanjam enzovoort. Zo leerden ze ook goed samen te spelen en regels te respecteren. Iedere dag werden er ook een aantal reporters gekozen, die zorgden voor foto- en filmmateriaal te zien op de schoolwebsite. Vele talenten werden ontdekt!

Kindercampus Mozaïek wilt graag nog eens de ouders, grootouders en de monitoren van de Hasseltse Sportdienst bedanken voor hun inzet. ‘