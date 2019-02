11.11.11 bedankt vrijwilligers met brunch

Hasselt-Centrum

Hasselt - Op de zondagochtend van 10 februari werd een mooie traditie van 11.11.11-Limburg voortgezet: 45 vrijwilligers uit 12 gemeenten zetten zich samen aan tafel om een gratis brunch te nuttigen. Deze traktatie betekende voor de aanwezigen een mooi gebaar, maar bovenal was het een warm moment om met elkaar kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en nieuwe informatie te vergaren.

De meeste gerechten kwamen uit de fair trade en de korte keten, met name Oxfam Wereldwinkels en kaasmakerij Catharinadal. De personeelsleden van 11.11.11-Limburg, Claudia en Visjal, hadden een en ander zelf bereid: soep, hummus in allerlei smaken en kleuren, taart en andere nagerechten.

Enkele mensen waren door de griep aan huis gekluisterd, waardoor er wat overschot was. Dit werd naar Café Anoniem gebracht, en zo kwam het toch in de juiste magen terecht.