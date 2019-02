Victoria Beckham deelt tip voor gladde lokken

Victoria Beckham presenteerde afgelopen week haar nieuwste herfst- en wintercollectie op de Londense modeweek en neemt haar fans in een video mee naar haar rommelige hotelkamer. “Schrik niet want er lijkt wel een bom ontploft”, zegt ze in een­­ zelfgemaakt filmpje op YouTube.

Om haar tiende verjaardag als modeontwerpster te vieren, kwam Victoria op de proppen met eigen videokanaal op YouTube. In de eerste filmpjes steekt ze voornamelijk de draak met zichzelf en geeft ze toe dat haar microfoon tijdens een optreden van ‘The Spice Girls’ regelmatig werd uitgezet. In een meer recente video neemt ze haar fans mee naar haar Londense hotelkamer en zegt ze een echte sloddervos te zijn: van rommelige lakens tot handdoeken op de grond en lege waterflesjes verspreid over de hele kamer. “Mocht David nu binnenkomen, hij zou een hartaanval krijgen”, zegt de modeontwerpster. “Hij kan niet slapen vooraleer alles opgeruimd is. Hij is echt een super ordelijke man.”

Ook in de badkamer gaat de chaos verder: Rond de wasbak staan verschillende toiletzakken, allemaal tot aan de rand volgepropt met schoonheidsproducten, om van de tientallen flesjes lotion nog maar te zwijgen. Als haar persoonlijke haarstilist Ken Paves erbij komt, deelt ze nog haar schoonheidsgeheim voor een gladde haardos. “Ik hou van glad haar zonder dat er pluisjes uitsteken. Om dat te voorkomen gebruik ik altijd een ‘edge brush’.” Het kleine borsteltje, dat veel weg heeft van een ouderwetse tandenborstel, wordt gebruikt om de fijne, wispelturige haren rond de haarlijn opnieuw in model te brengen zodat ze een geheel vormen met de rest van het kapsel.

