Zwangere vrouw test positief op cannabis en amfetamines bij verkeerscontrole

Riemst - De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft maandag een aantal verkeerscontroles georganiseerd. In de voormiddag hield een projectploeg verkeerstoezicht in Bilzen, in de namiddag werd er gecontroleerd op de Tongersesteenweg in Riemst. De politie zorgde na de middag ook voor schooltoezicht aan vier scholen. Een jongedame die zes maanden zwanger was, testte bij een speekseltest positief op cannabis en amfetamines. Ze kreeg een proces-verbaal en haar rijbewijs werd 15 dagen ingetrokken.

2 andere bestuurders kregen ook een pv na een positieve speekseltest. Ze verloren hun rijbewijs voor 15 dagen. Voor de rest schreef de politie nog 17 pv's uit. Onder andere voor een persoon die geseind stond voor verhoor door de politie CARMA. Een andere bestuurder was in het bezit van 3 gram speed.