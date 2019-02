Wie volgt Kwiatkowski op in Portugal? Ronde van de Algarve met gevarieerd rittenschema, 24 Belgen en open strijd voor eindzege

De Ronde van de Algarve start woensdag in Portimao. De Portugese rittenkoers heeft een iets minder sterk deelnemersveld in vergelijking met vorig jaar, toen Geraint Thomas (tweede in 2018) en eindwinnaar Michael Kwiatkowski van de partij waren. De grootste kanshebbers voor de eindzege lijken vooraf David de La Cruz, Enric Mas en Fabio Aru.

De Ronde van de Algarve bevat een gevarieerd rittenschema met twee vlakke ritten voor sprinters, een tijdrit en twee passages door de bergen.

Wie doet Dylan Groenewegen wat in de sprint?

De eerste rit in Lagos is meteen een kans voor sprinters. De Nederlander Dylan Groenewegen is van de partij in Portugal en won vorig jaar al in Lagos. Ook nu is hij grote favoriet, maar dan moet hij wel afrekenen met zijn landgenoot Fabio Jakobsen, de Duitser Pascal Ackermann, de Fransman Arnaud Démare, en wie weet kunnen onze landgenoten Jens Debusschere, Timothy Dupont, Jasper De Buyst, Edward Theuns en Jasper Philipsen, goed voor een zege in de Tour Down Under, voor de verrassing zorgen.

Open strijd voor de eindzege

Op de tweede dag moeten de klassementsrenners aan de bak in de rit naar Foia, over 187,4 km met aankomst op een klim (van 8 km) van eerste categorie. Daags nadien, op vrijdag, wacht de tijdrit in Lagoa, over 20,3 km en een heuvelachtig parcours. Zaterdag zijn de sprinters opnieuw aan zet. Zondag volgt de slotrit met aankomst in Malhao, een bergje van drie kilometer (tweede categorie).

In afwezigheid van de titelverdediger - Michal Kwiatkowski start in de UAE Tour - en enkele andere klassementsrenners, moet uitgekeken worden naar onder meer Wout Poels, Fabio Aru, Patrick Konrad, David de la Cruz, Enric Mas, Sam Oomen en Simon Spilak voor het klassement.

24 Belgen

Er staan in Portugal 24 Belgen aan de start. Wanty-Gobert Cycling Team levert zes landgenoten, Lotto Soudal vijf en Cofidis vier. Belgisch kampioen Yves Lampaert, Jasper Stuyven, Jens Debusschere, Edward Theuns en Jasper Philipsen lijken de grootste kanshebbers op dagsucces.

LEES OOK. Deelnemerslijst Ronde van de Algarve

. Rittenschema:

Rit 1 Woensdag 20 februari: Portimão - Lagos (199,1 km)

Rit 2 Donderdag 21 februari: Almodôvar - Alto da Fóia (187,4 km)

Rit 3 Vrijdag 22 februari: Lagoa - Lagoa (tijdrit) (20,3 km)

Rit 4 Zaterdag 23 februari: Albufeira - Tavira (198,3 km)

Rit 5 Zondag 24 februari: Faro - Malhão (173,5 km)