Verstappen (Redbull) tevreden over eerste testdag, Ferrari met topdag

Max Verstappen (Redbull) is tevreden over zijn eerste testdag in Barcelona. De Nederlander reed meer dan 100 ronden met zijn nieuwe RB15. In de voormiddag reed hij 52 ronden, in de namiddag 76. “We hebben veel rondjes gereden en dat is op een testdag niet gebruikelijk”, blikt Verstappen tevreden terug bij NOS. Vettel (Ferrari) maakte het meeste indruk.