Vermoeide Elise Mertens slaagde er niet in Henin op te volgen in Dubai: “De ene week is de andere niet”

“De ene week is de andere niet.” Elise Mertens (WTA 16) zei het zaterdag nog na haar triomf op het WTA-toernooi in Doha, waar ze achtereenvolgens Kiki Bertens (WTA 8), Angelique Kerber (WTA 6) en Simona Halep (WTA 3) opzij zette op weg naar de eindzege. Maandag sneuvelde de 23-jarige Limburgse in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Dubai in drie sets (5-7, 6-4 en 7-5) tegen de Chinese kwalificatiespeelster Zhu Lin (WTA 107).

“Ik heb alles gegeven, maar was gewoon een beetje vermoeid”, gaf de Belgische nummer één toe na de marathonmatch van bijna drie uur. “Het was niet zo dat ik er geen zin in had. Ik zat bovendien met pijntjes in de rug en de heup na Doha en moest de kiné op het veld roepen.”

Mertens kan nu even uitrusten. Haar volgende toernooi wordt dat van Indian Wells (6-17 maart).

Haar Chinese tegenstreefster verraste met dezelfde woorden na het duel. “Met mijn kwalificatieduels erbij geteld zat ik ook aan zes wedstrijden op één week. Ik wist dat ik tegen Mertens moest doorbijten en nooit de aandacht mocht verliezen. Elise strijdt altijd voor elke bal. Ze versloeg me vorig jaar en ik was vooraf dan ook wat nerveus. Dit was een belangrijke match voor mij, want ik wil absoluut naar die top 100. Ik ben dan ook heel gelukkig.”

Justine Henin

Mertens treedt zo niet in de voetsporen van Justine Henin. Zij is - samen met de Zwitserse Martina Hingis - de enige tennisspeelster in de geschiedenis die na elkaar zowel Doha als Dubai op haar naam schreef. Henin flikte dat kunstje in 2007. Ze won het toernooi in Dubai in totaal vier keer (2003, 2004, 2006 en 2007).