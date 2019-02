Val-Meer

Riemst - Afgelopen zondag werd de jaarlijkse pannenkoekendag, georganiseerd door Samana Val-Meer, een groot succes!

Was het de zon die de vele aanwezigen lokte naar zaal de Bond? Of waren het de lekkere pannenkoeken die de kernleden van Samana ieder jaar op het bord tovert? Het was in ieder geval een uitverkocht, groot succes. Samana Val-Meer wil daarom graag alle aanwezigen bedanken voor hun steun en aanwezigheid.