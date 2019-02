Helen Wyman hangt zondag in Oostmalle crossfiets aan de wilgen

Brussel - Helen Wyman rijdt zondag in Oostmalle haar laatste veldrit. De 37-jarige Britse maakte het nieuws bekend op de website van haar team Experza-Footlogix. Wyman won in haar carrière in het veld tien Britse titels en twee Europese titels. Ze pakte ook één WK-medaille, brons in 2014.

“Ik heb elke kans gegrepen en zelfs meer dan dat”, legde de Britse uit, die afsluit op 77 zeges. “Ik heb het kleine beetje talent dat ik had gepakt en daar het meeste uit gehaald. Ik heb geprobeerd, gefaald en weer geprobeerd, elke dag maar weer. Ik weet dat ik die houding meeneem in mijn toekomst, wat dat ook mag zijn.”

In de toekomst zal Wyman jonge veldrijdsters gaan begeleiden, binnen haar huidige ploeg. “Ik heb echt ambities voor de jeugdcategorieën bij de vrouwen en ik heb een stille vastberadenheid die al daarop is gefocust. Ik voel me goed binnen dit team en ik ga mijn nieuwe rol opnemen met evenveel overtuiging als dat ik mijn trainingen opvatte.”