Francesca Vanthielen maakt binnenkort haar opwachting in ‘Thuis’

Francesca Vanthielen zal een gastrol vertolken in Thuis. Tegen het einde van het seizoen is de vroegere leading lady van VTM de eerste keer te zien in de populaire één-reeks. De opnames met Francesca zijn nog niet van start gegaan, zo laat één weten in een persbericht.

“Over de inhoud van de rol of het personage gaan we nog niets prijsgeven, enkel dat het personage dat Francesca zal spelen tegen het einde van dit seizoen te zien zal zijn”, vertelt Thuis-producer Hans Roggen. “En uiteraard zijn we als blij haar te mogen verwelkomen als Thuis-collega.”

“De makers van Thuis hebben me inderdaad gevraagd om dit voorjaar een kleine gastrol te vertolken”, vertelt Francesca Vanthielen. “Het is nog veel te vroeg om er iets meer over te kunnen vertellen. Maar het feit dat ik naast Leah Thys op de set kan staan, maakt het iets om naar uit te kijken. Dat maakt dit voor mij de cirkel rond: Leah was degene die mijn enorm gesteund en geholpen heeft bij mijn auditie aan de Mountview Theatre School in Londen. En straks samen in Thuis.”