Indonesië is kandidaat-gastheer voor Olympische Spelen van 2032

De openingsceremonie van de Asian Games in Jakarta Foto: REUTERS

De Indonesische regering heeft dinsdag in een persbericht aangekondigd zich kandidaat te willen stellen voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2032. Het land organiseerde vorig jaar de succesvol verlopen Asian Games.

President Joko Widodo zond intussen een formele brief aan het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om de interesse van zijn land uit te drukken.

Het IOC reageerde bij monde van uitvoerend directeur Christophe Dubi. “We erkennen dat Indonesië met succes de Asian Games en Asian Paragames van vorig jaar heeft georganiseerd. Dat is een sterke basis.”

Indonesië zou het eerste land uit Zuidoost-Azië zijn om de Spelen te organiseren. Ook India en de tandem Noord- en Zuid-Korea denken na over een mogelijk bid.

De Olympische Spelen van 2020 gaan door in Tokio, in 2024 zal Parijs de gastheer zijn, terwijl in 2028 Los Angeles de organisatie op zak stak.