Hoe Niels Destadsbader meisjes verleidde terwijl hij hen nieuwe schoenen verkocht

Naast een zanger, een presentator, een acteur en een voetballer schuilt er ook een schoenenverkoper in Niels ­Destadsbader (30). Eentje die zijn ­telefoonnummer weleens in een schoen liet verdwijnen, leren we bij Luk Alloo.

De populairste zanger van Vlaanderen word je niet van de ene dag op de andere. De 15-jarige Niels Destadsbader deed zijn vakantiejob bij Del-Sport in Waregem, een sportwinkel waar hij drie jaar later anderhalf jaar voltijds zou werken. Luk Alloo zette hem terug op de afdeling waar hij kon schitteren: die van de voetbalschoenen. “Niels was zo enthousiast dat hij me bijna een paar schoenen verkocht. Hij legde me het verschil uit tussen kalfsleer en kangoeroeleer, het was aandoenlijk. (lacht) Hij zei ook dat hij briefjes met zijn telefoonnummer in schoenen verstopte die hij aan meisjes had verkocht. Niels zei letterlijk: Als ik ooit stop, kom ik hier direct terug. Die naturel, die nuchterheid, dat is de basis van zijn succes. Hij heeft het niet cadeau gekregen en is dat niet vergeten.”

Luk Alloo zet Niels Destadsbader nog eens in de sportwinkel waar hij ooit werkte… en laat zich bijna een paar voetbalschoenen aansmeren. Foto: vtm

Verongelukte vriend

De eerste stop is de lagere school in Deerlijk waar Niels zijn best deed om bij de les te blijven. Een hele opdracht, zegt Alloo: “Hij had ADHD, en kan zich nog altijd moeilijk concentreren. Aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde: daar had hij moeite mee. Niels gaf ook toe dat hij nog altijd geen klok met wijzers kon lezen.”

Niels praat ook over zijn beste vriend Robbie, die in 2012 op 24-jarige leeftijd omkwam bij een auto-ongeluk. “Het was die dag zijn verjaardag,” vertelt de zanger in de aflevering, “ik ging hem naar huis brengen. Hij gaat mee met iemand anders, die krijgen een accident. Tien uur later vragen zijn ouders mij: waarom is Robbie niet met u teruggekomen?” De zanger vertelt dat het ongeval hem veranderd heeft: “Ik sta nu helemaal ­anders in het leven. Ik knuffel meer, ik zeg vaker ‘dank u’, ik maak meer foto’s.”

