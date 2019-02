"Brexit zonder akkoord zal de F1 verstoren"

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff kan een Brexit zonder akkoord heel wat opschudding veroorzaken in de Formule 1 en Ferrari zou daar wel eens de grote winnaar kunnen van worden.

Stellen dat de onderhandelingen over de Brexit niet van een leien dakje lopen zou nu al het understatement van het nog jonge 2019 zijn. Met een uitstap zonder akkoord zou er eind maart wel eens een pijnlijke periode kunnen aanbreken voor de Britse economie.

De impact op de F1 mag ook niet onderschat worden want veel teams, waaronder Mercedes, hebben een uitvalsbasis in het Verenigd Koninkrijk.

“Brexit is een grote zorg voor ons en dat zou het moeten zijn voor iedereen die in het Verenigd Koninkrijk woont of er werkt,” aldus Wolff. “Wij als F1-teams reizen minstens eenentwintig keer naar races en tests op een jaar.”

“We reizen in en uit het Verenigd Koninkrijk, onze mensen reizen in en uit het Verenigd Koninkrijk. De manier waarop we onderdelen en diensten in het Verenigd Koninkrijk krijgen is last minute maar als dat verstoord zou raken door grenzen en belastingen zal de F1-industrie in het Verenigd Koninkrijk daar onder leiden.”

“We bekijken allerlei scenario’s met Mercedes UK want het gaat niet alleen over de F1 maar over het overkoepelende merk om auto’s in en uit het Verenigd Koninkrijk te krijgen.”

“Ik verwacht dat als er een Brexit komt zonder akkoord dat het een hele impact zal hebben op onze operaties om naar races te gaan en om onze auto’s klaar te krijgen. Dat is een nachtmerrie-scenario waar ik zelfs niet wil aan denken.”

Wolff voorspelt dat teams die hun hoofdkwartier op het Europese vasteland hebben, zoals Ferrari, Alfa Romeo en Toro Rosso in het voordeel zullen zijn. Bij Toro Rosso moeten ze wel rekening houden dat motorenleverancier Honda ook vanuit het Verenigd Koninkrijk opereert.

“Wij zijn een internationaal team,” stelt Wolff. “Wij zijn een Duits automerk dat zijn F1-activiteiten vanuit het Verenigd Koninkrijk beheert en we hebben verschillende nationaliteiten.”

“Op dit moment is er de onzekerheid welke impact een Brexit zonder akkoord zal hebben op de industrie of een Brexit die volgens mij een van de mooiste industrieën van het Verenigd Koninkrijk zal beschadigen. We hebben het al eerder gezegd, de moeder van alle rotzooi.”

