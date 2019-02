Goud voor Angelo Caldara en Lara Coreciq op het EK K-1 in Duitsland

Dilsen-Stokkem - Zaterdag 16 februari vonden de open Europese kampioenschappen K-1 (kickboksen) plaats in Mullheim An Der Ruhr in Duitsland.

Angelo Caldara en Lara Coreciq van het MartialArtsCenter uit Dilsen-Stokkem behaalden beiden de eerste plaats in een druk bezette poule. De 13-jarige Genkenaar Caldara (-49kg) haalde zelfs voor de tweede keer deze maand een gouden plak binnen (eerder al eentje op de Baltic Open in Litouwen begin van deze maand), hij diende zaterdag hiervoor wel drie tegenstanders te verslaan en deed dit ook met verve. Driemaal winst op punten.

De 14-jarige Lara Coreciq uit Maasmechelen won ook al haar partijen in de +58 kg klasse tegen sterke tegenstanders met ook een gouden medaille als resultaat.

Ook Jennifer Geuns uit Meeuwen (-52kg, 13 jaar) deelde in de prijzen en mocht met zilver huiswaarts keren.

Coach Marc Debois (MAC): "Voor Angelo was het niet evident, want deze jongen vecht liefst op thairegels. Dat hij ook in deze categorie goud haalt, zegt genoeg over zijn kwaliteiten. Lara had een goede voorbereiding achter de rug. Jennifer had een erg zware poule. De partijen volgden elkaar snel op en dat eiste wel z'n tol in de finale tegen een erg ervaren meisje. Ze verloor nipt op punten. Het was een mooie ervaring voor hun allemaal en dat nemen ze hen niet meer af. ”