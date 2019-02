‘Dankzij’ ziekte botst Vlaamse Kim Haelen op onbekend familielid in VS

Oud-TurnhoutZe wist niet dat ze een zus had. Laat staan waar die zou wonen. Kim Haelen (47) kwam als baby uit Zuid-Korea naar Vlaanderen en werd hier geadopteerd. Via DNA-onderzoek ontdekte ze nu dat ze familie heeft in de VS. Op de plek waar ze ooit te vondeling was gelegd, werden de zussen herenigd. “En dat allemaal doordat ik een nierprobleem had.”