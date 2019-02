De twee passagiers die betrokken waren bij het bijzonder zware ongeval vrijdagavond in Mal (Tongeren) vormden een koppel. Tongenaar Christian Harth (37), die op de achterbank van de Mini cabrio zat, werd uit de wagen geslingerd en stierf nadien in het ziekenhuis. Zijn vriendin An Biesmans (35), die op de passagierszetel zat, liep een hersentrauma op en ligt nog altijd in coma. “Ze waren al 16 jaar een koppel”, zegt Christians vader Bruno Harth.