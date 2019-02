MaaseikRuben Vanhees (33), de Maaseikenaar die vorige week in Medellin door een Colombiaanse bende werd ontvoerd, is veilig en wel terug in het land. “Ik ben maandagochtend geland”, vertelt de Limburger, die gisteren ook opnieuw contact had met de Belgische ambassade in de Colombiaanse hoofdstad Bogota.