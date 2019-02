75-jarige met kunstknie zinkt weg in modderput in centrum van Houthalen-Helchteren

Houthalen-HelchterenMaak het maar mee: je wandelt door het centrum van Houthalen, komt vast te zitten in de modder en merkt in paniek dat je steeds verder wegzakt. Het overkwam Theodoros Rogas, een 75-jarige Griek met een knieprothese die wegzonk in de modder op de plaats waar pas het oude gemeentehuis is neergehaald. Voorbijganger Luc Plas kon hem nog net bevrijden. “Als hij met zijn gezicht onder de modder was gezogen, was het te laat geweest”, zegt Luc.