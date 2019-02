BrusselDe drie partijen van de regering in lopende zaken zijn het oneens over het lot van gevangengenomen IS-strijders in Syrië. Premier Charles Michel (MR) denkt aan bestraffing in de regio, maar Open Vld en CD&V twijfelen of dat wel realistisch is. N-VA rekent op Irak om de Syriëstrijders ter plaatse te berechten.