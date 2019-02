IstanboelDe hoofdverdachte in het onderzoek naar de aanslag in een nachtclub in het Turkse Istanboel, waarbij op nieuwjaarsnacht 2017 39 doden vielen, ontkent plots dat hij de schutter was. “Dit is voor ons een zoveelste slag in ons gezicht”, zegt de broer van Houthalenaar Kerim Akyil (23), een van de slachtoffers van de dodelijke raid. De familie van Kerim is ook zwaar ontgoocheld in de Belgische overheid. “De afgelopen twee jaar werd ons van alles beloofd, maar we zijn volledig aan ons lot overgelaten.”