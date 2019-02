De minste STVV’er op het veld van Zulte Waregem? Daichi Kamada. De Japanner, die eerder dit seizoen al zo vaak een meerwaarde was, verkeert al een tijdje in mindere vorm. Coach Marc Brys nuanceert echter. “Ik vind dat Daichi uit het dal aan het kruipen is. Iedere spits kent periodes waarin hij aan zichzelf twijfelt. In zijn geval is dat nochtans niet nodig.”