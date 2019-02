Manchester United knikkert Chelsea uit FA Cup: Lukaku mag nog eens starten maar Pogba is alweer de uitblinker

Eden Hazard kreeg bij Chelsea opnieuw een forse opdoffer te verwerken: The Blues werden op eigen Stamford Bridge uitgeschakeld in de FA Cup, Manchester United plaatste zich voor de kwartfinales na een 0-2-zege. Romelu Lukaku mocht bij de bezoekers nog eens starten maar met een assist en een doelpunt was Paul Pogba alweer dé grote uitblinker.

Bij Chelsea rekende coach Maurizio Sarri op de flitsen van Eden Hazard. De Italiaanse coach staat na enkele mindere resultaten - met de 6-0 pandoering tegen Man City als dieptepunt - onder druk en kon een goed resultaat gebruiken. Aan de overzijde startte Romelu Lukaku in de basis, met dank aan de blessures van Martial en Lingard.

En het was uitgerekend Lukaku die scherp aan de match begon. Chelsea-verdediger Luiz moest al na een dikke minuut een gevaarlijke voorzet van de spits ontzetten, even later vuurde hij een volley over doel. De beginfase was voor Man United, pas met het kwartier in zicht kon Chelsea de controle overnemen, Hazard zorgde voor het eerste gevaar van de thuisploeg. Zijn schot zoefde net naast.

The Blues hadden het betere van het spel nadien, maar op het halfuur kreeg het een koude douche. Pogba vond Herrera aan de verste paal met een uitstekende voorzet en de Spaanse middenvelder kopte de 0-1 op het bord, doelman Kepa was kansloos.

Chelsea reageerde goed na die opdoffer en bleef de bal monopoliseren, maar echt flitsend was het allemaal niet. Dat kwam hen op slag van rust duur te staan. Pogba veroverde de bal op het middenveld en stuurde Rashford diep op rechts. Die wachtte lang genoeg op aanwezigheid in de zestien, zijn voorzet vond Pogba en de Fransman knikte de 0-2 op het bord op slag van rust.

Na rust ging Chelsea onder impuls van Hazard verwoed op zoek naar de aansluitingstreffer maar daardoor kwam er ook ruimte voor de snelle spitsen van United. Na een geweldige rush zette Rashford voor maar de bal kwam nét niet aan bij Lukaku.

Chelsea bleef druk zetten maar kon geen open kansen afdwingen. De inbreng van Willian moest daarin verandering brengen maar er werd toch vooral naar Hazard gekeken, die botste echter op een overmacht aan roodhemden. Rudiger ging nog neer en wilde een strafschop, maar kreeg die niet.

Lukaku naar de kant

Na 72 minuten werd Lukaku naar de kant gehaald voor Alexis Sanchez: de Rode Duivel speelde een nuttige wedstrijd maar kon zich toch niet in die mate tonen zoals hij ongetwijfeld gehoopt had.

Foto: AFP

Chelsea bleef tot het laatste fluitsignaal met de moed der wanhoop proberen maar kon het balbezit (meer dan 70% in de tweede helft!) niet omzetten in kansen. De geplaagde Sarri moest alweer afdruipen, zijn stoel wankelt nog wat meer dan tevoren...

Zeven Belgen in de kwartfinales

Met Lukaku zitten er nog zeven Belgen in de kwartfinales. De clubs die zich reeds eerder konden plaatsen, zijn: Wolverhampton Wanderers (Dendoncker), Millwall, Crystal Palace (Benteke en Batshuayi), Manchester City (De Bruyne en Kompany), Swansea, Watford (Christian Kabasele) en Brighton & Hove Albion.

Na de wedstrijd op Stamford Bridge werd meteen geloot voor de kwartfinales, de winnaars gaan naar de halve finales op Wembley.

Kwartfinales:

Swansea - Manchester City

Watford - Crystal Palace

Wolverrhampton - Manchester United

Millwall - Brighton