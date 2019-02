Ooievaar Lisa wacht op nieuwe vent

Maaseik -

Bij ooievaar Lisa uit Neeroeteren kriebelt het. Maandag werd in haar achtertuin een ooievaarsnest recht getrokken. En Lisa ging haar nieuwe huis meteen uitproberen. “Eerst heeft ze op het dak gebroed, de jaren erna helemaal achterin de tuin in een boom. En nu rekenen we erop dat het nieuwe nest in gebruik wordt genomen. Zo kunnen we vanop het terras naar Lisa kijken”, zegt Jose Smeets.