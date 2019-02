Waarom Turkse kandidaten tijdens verkiezingen nog altijd mikken op hun eigen gemeenschap

Hasselt -

Kandidaten van Turkse origine zijn vaak stemmenkanonnen, want Turkse Belgen kiezen nog meestal voor mensen uit hun gemeenschap. Maar worden de kandidaten daar ook voor beloond? Of dienen die stemmen vooral om anderen van een plaats verzekeren? Mustafa Aytar (sp.a) heeft na 20 jaar politiek eindelijk een verkiesbare plek gekregen voor de Vlaamse lijst. Bij CD&V is het aan de ex-groene Yasin Gül om de gemeenschap aan te spreken. En om stemmen af te pakken van Aytar.