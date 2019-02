Matroos van iconische foto op Times Square in New York overleden

George Mendonsa, de matroos die wereldberoemd werd door een iconische foto toen hij in 1945 in New York een meisje innig zoende, is overleden. Dat meldt zijn familie maandag aan Amerikaanse media. Mendonsa werd 95 jaar.

Fotograaf Alfred Eisenstaedt maakte op 14 augustus 1945 de iconische foto. Het was de dag dat Japan capituleerde. Midden op Times Square zoent matroos George Mendonsa een meisje in verpleegsteruniform innig op de mond. Het werd een wereldberoemde foto, één van de bekendste van de twintigste eeuw en de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder.

Het meisje op de foto, de toen 21-jarige Greta Zimmer Friedman, was een tandartsassistente. Zij en Mendonsa zouden nooit trouwen en hun wegen scheidden. Ze zagen elkaar wel nog twee keer terug, voor het laatst in 2012 op Times Square. Zij overleed in 2016 toen ze 92 jaar was.

Mendonsa overleed tijdens de nacht van zaterdag op zondag in Middletown, waar hij met zijn vrouw leefde. Dat meldt zijn dochter maandag aan Amerikaanse media. Hij zou binnen twee dagen 96 jaar worden.

Foto: AP

