Klacht tegen hbvl.be bij de Raad voor de Journalistiek deels gegrond

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van DL tegen HBVL.be deels gegrond verklaard. Het artikel gaat over de veroordeling van de uitbater van een brasserie wegens seksueel misbruik.

De Raad is van oordeel dat het artikel klager niet te fel identificeert en strookt met de richtlijn over identificatie in gerechtelijke context. Maar de journalist schrijft dat het slachtoffer minderjarig is. Dat is fout en die fout kan in de context van seksueel misbruik extra bezwarend zijn voor klager. Daarom strookt het artikel op dit punt niet met het principe van waarheidsgetrouwe berichtgeving. De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.

Het bewuste artikel kan u hier lezen.