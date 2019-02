Emma Plasschaert en Jonas Gerckens zijn Zeilster en Zeiler van het Jaar

Emma Plasschaert en Jonas Gerckens zijn tot Zeilster en Zeiler van het Jaar verkozen. De twee kregen hun trofee zondag op de Yachting Awards in Gent.

Dat Plasschaert met de prijs aan de haal ging, was allerminst een verrassing. De 25-jarige Oostendse kroonde zich in augustus immers tot wereldkampioene in de Laser Radial en bleef haar collega Maité Carlier dan ook met vlag en wimpel voor.

Bij de mannen was het spannender. Gerckens dankt zijn winst aan zijn veertiende plaats in de Route du Rhum. Die prestatie werd net iets hoger ingeschat dan die van die andere offshore zeiler Louis Balcaen, met team Brunel drievoudig etappewinnaar en derde in de eindstand van de Volvo Ocean Race. Gerckens krijgt de erkenning een derde keer. De 39-jarige Luikenaar was ook Zeiler van het Jaar in 2013 en 2017.

Voor het eerst was er ook een Team van het Jaar. Henri Demesmaeker en Frédérique van Eupen, wereld- en Europees kampioen in de Nacra 15, openden de erelijst. Hun coach Sébastien Godefroid werd Manager van het Jaar. Eline Verstraelen, die de overstap maakte van de Laser 4.7 naar de Laser Radial, is het Talent van het Jaar. Surfer van het jaar werd speedsurfer Vincent Valkenaers, ‘s werelds snelste surfer over één mijl.