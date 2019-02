Sebastian Vettel snelste tijdens eerste F1-testdag in Barcelona

Sebastian Vettel heeft in de Ferrari SF90 tijdens de eerste dag van de F1-wintertest in Barcelona de snelste tijd gereden.

De twee F1-wintertests op het Circuit de Barcelona-Catalunya zijn enorm belangrijk voor de teams. Verspreid over deze en volgende week hebben de teams immers slechts acht dagen om hun nieuwe F1-bolides te testen en beter het gedrag van hun wagens te leren kennen.

Tijdens de testdagen in Barcelona monteren de teams heel wat sensoren op hun bolides om onder andere de luchtstromen te meten. Daarnaast wordt er ook heel wat data verzameld en dat alles moet uiteraard allemaal grondig geanalyseerd worden.

Ferrari kende een erg productieve testdag. Sebastian Vettel reed in de SF90 niet alleen de snelste tijd, hij was met 168 ronden ook de meest actieve rijder. Mercedes kwam het meest in de buurt met in totaal 147 ronden die samen door Lewis Hamilton en Valtteri Bottas werden afgelegd.

De Spanjaard Carlos Sainz reed in de McLaren MCL34 de tweede snelste tijd, op een halve seconde van Vettel. Met 117 ronden begon McLaren goed aan de test, dit in tegenstelling tot de voorbije jaren. Geheel probleemloos verliep de test voor McLaren nochtans niet, aangezien Sainz in de namiddag even stil kwam te staan aan het einde van de pitlane.

Bij Williams kunnen ze van stilvallen alleen maar dromen. De renstal is in haar F1-fabriek nog druk aan haar nieuwe wagen aan het werken en kwam vandaag niet in actie. Morgen belooft bovendien geen beterschap want ook dan komt de renstal niet in actie.

Een dramatisch begin dus voor de ooit zo roemrijke renstal die op deze manier al twee van de maximaal acht testdagen verloren ziet gaan.

Pos. - Rijder - Team - Rondetijd - Ronden

1 Vettel Ferrari 1:18.161 168

2 Sainz McLaren 1:18.558 117

3 Grosjean Haas 1:19.159 63

4 Verstappen Red Bull 1:19.426 127

5 Raikkonen Alfa Romeo 1:19.462 113

6 Kvyat Toro Rosso 1:19.464 76

7 Perez Racing Point 1:19.944 30

8 Bottas Mercedes 1:20.127 69

9 Hamilton Mercedes 1:20.135 78

10 Hulkenberg Renault 1:20.980 65

11 Ricciardo Renault 1:20.983 44

