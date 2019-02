Houthalense moeder van Instagram en Netflix wint prestigieuze prijs: “De 100.000 euro prijzengeld schenk ik grotendeels weg”

Houthalen-Helchteren -

De moeder van Netflix en Instagram noemt men haar: de Vlaamse wiskundeprofessor en barones Ingrid Daubechies (64). Met haar berekeningen werken u en ik élke dag. ­Daarom kreeg ­Daubechies, die in de VS woont en werkt, vorige week de ‘For women in science’-award van Unesco. Goed voor 100.000 euro.