Dina Tersago post betraande foto: “Het leven zoals het is”

Een veeleisende job combineren met het moederschap is niet altijd even makkelijk, dat merkt ook Dina Tersago. Op Instagram deelde ze een foto waarop ze in haar auto zit terwijl de tranen haar over de wangen rollen, voorafgegaan door een foto van enkele uren later, waarop ze volledig opgemaakt klaarzit voor opnames.

Er komen weer een aantal nieuwe tv-programma’s aan met Dina Tersago, dus moet ze haar tijd weer verdelen tussen de set en haar twee kindjes. En dat valt haar van tijd tot tijd zwaar, zo deelt ze mee op Instagram.

“Het leven zoals het is: being a working mom. Ik heb momenteel een super drukke agenda, waardoor ik de kindjes amper zie. Ik ben weg voor ze wakker worden en kom thuis als ze al slapen. Thor huilde toen ik hem afzette en hij wilde me niet loslaten...” zo schrijft ze. “Dan breekt mijn moederhart en schiet mijn gemoed vol. Herkenbaar? Paar uur later alweer helemaal gemake-upt en klaar om erin te vliegen.”

Haar volgers kunnen de openheid van Dina alvast appreciëren. “Hoe groter de liefde, hoe groter de tranen! Ik ben er zeker van dat je die afwezigheid heel hard compenseert als je ze nadien wèl dicht bij je hebt en dat dat alles goed maakt in hun hoofdje”, reageert een van hen bemoedigend. “Heel herkenbaar! Ik heb dit ook vaak ! Laat thuiskomen en de dag erna pas om 17u ze terug zien.. je moederhartje breekt ! Is heel normaal! Respect”, klinkt het dan weer bij een andere volger.