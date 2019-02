Hasseltse studenten vragen vaste hangplek in de stad: “Nu lopen we ’s avonds van ellende tegen de muren op”

Regio

Een hof in De Serre, alleen studenten spelen het klaar. In het oude administratieve centrum aan het Groenplein vindt morgen de eerste ‘Students Only’ plaats. “Zolang De Serre hier is, organiseren we o...

Lees verder