Jerome D’Ambrosio herovert de leiding in de Formule E

Onze landgenoot Jerome D’Ambrosio (33) is opnieuw leider in de Formule E, de elektrische F1. De Brusselaar reed met zijn Mahindra van de veertiende naar de vierde plaats in Mexico City. Hij heeft nu 53 punten, zeven meer dan de Portugees Antonio Felix da Costa (BMW). “Een wonderlijke race was dit. Vanuit de achtergrond terugkomen met een goede openingsronde en dan vierde worden, met de leiding als bonus, is heel mooi”, zei D’Ambrosio.

De zege ging naar de Braziliaan Lucas Di Grassi (34), die in de sprint na de laatste bocht nog voorbij leider Pascal Wehrlein (Mahindra) ging, doordat die zonder energie viel. De Duitser werd achteraf teruggezet naar de zesde plaats omdat hij in de slotronde een chicane had afgesneden.

De race werd verder getekend door een zwaar incident met Nelsinho Piquet en Jean-Eric Vergne in de beginfase, waardoor de race werd stilgelegd. Felipe Massa scoorde zijn eerste FE-punten op de achtste plaats. Stoffel Vandoorne werd achttiende, twee plaatsen en twintig seconden na teammaat Gary Paffett. Voor het eerst haalden beide HWA-rijders de finish. “In de start viel de auto uit, waardoor ik met bijna een ronde achterstand begon”, aldus Vandoorne. Robin Frijns (Virgin-Audi) werd elfde en is nu zevende in de WK-stand.