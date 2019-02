Eric Goens en zijn vechters

Uit de eerste reeks ‘Bargoens’, over mensen die vechten tegen tegenslagen in hun leven, hebben de meeste kijkers vooral Peter Ketelslegers uit Kortessem onthouden, de man met de hardnekkige clusterhoofdpijn. Vanavond start de tweede reeks en daarin zal zeker ex-wielrenner Stig Broeckx uit Dessel bijblijven. Hij was het grootste slachtoffer van een massale valpartij in de Ronde van België 2016, lag een half jaar in een coma en de artsen voorspelden hem hooguit nog een verder leven als een plant. Maar dat was buiten de familie van Stig en vooral Stig zelf gerekend.