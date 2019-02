Medaillewinnaars Tokio 2020 krijgen stukje gerecycleerde elektronica om hun nek

Ook in Rio werd een deel van de medailles uit gerecycleerd materiaal vervaardigd Foto: AP

Grote kans dat de medailles die de winnaars op de Olympische Spelen van Tokio 2020 een stukje van een oude smartphone of IPhone zullen bezitten. Japan heeft de afgelopen twee jaar oude elektronica ingezameld om in totaal zo’n 5000 medailles te kunnen vervaardigen.

Voor de 5000 medailles zijn ongeveer 30,3 kg goud, 4.100kg zilver en 2.700kg brons nodig, maar Japan heeft niet genoeg natuurlijke grondstoffen om die medailles te vervaardigen. Daarom deed het Japans Olympisch comité in 2016 een oproep om oude elektronica in te zamelen. Over het hele land werden recyclagepunten neergezet. Die leverden al 47.488 ton elektronisch afval op.

Genoeg om alle medailles te kunnen maken zo blijkt. Op 31 maart worden de inzamelpunten gesloten. Vanaf dan zal de elektronica worden ontmanteld en zullen de metalen eruit worden gehaald om daar dan uiteindelijk de medailles van te maken. Het is niet helemaal bekend hoeveel medailles er uit de bijna 47,5 ton afval er kunnen gemaakt worden. Voor een gouden medaille bijvoorbeeld is 6% goud nodig en 92.5% zilver. Dat is meteen ook de reden waarom er zoveel meer zilver moet ingezameld worden.

Het ontwerp van de medailles wordt deze zomer bekendgemaakt.

Geen primeur

Ook in Rio 2016 werd 30% van de medailles uit gerecycleerd materiaal gemaakt. Maar nog nooit werden dat voor alle medailles gedaan.