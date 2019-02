Kim Kardashian geeft zich bloot in designerjurk

Wat de kledingkeuze van Kim Kardashian betreft, zijn we wel wat gewoon. Maar toch slaagde de realityster erin om afgelopen weekend opnieuw heel wat monden te laten opvallen met een op zijn minst gezegd gewaagde creatie.

Kim Kardashian was afgelopen zondag uitgenodigd op de uitreiking van de Beauty Awards in Hollywood. Voor de gelegenheid trok ze een vintage jurk aan van de Franse ontwerper Thierry Mugler. De creatie liet echter weinig aan de verbeelding over. De lange zwarte japon met hoge split had een uitgesproken halslijn waarbij haar borsten, of moeten we zeggen tepels, enkel bedekt werden door enkele centimeters stof.

Ook haar fans stonden perplex bij het zien van zoveel vrouwelijk schoon en de reacties op sociale media bleven dan ook niet uit: “Van mooie jurk tot verkeerde borsten en een echte dubbele D.”

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

