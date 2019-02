Popster Shawn Mendes gaat uit de kleren voor Calvin Klein

De Canadese singer-songwriter Shawn Mendes (20) ruilt tijdelijk zijn gitaar in voor de onderbroeken van het Amerikaanse modehuis Calvin Kleinn en dat tot grote vreugde van zijn (vrouwelijke) fans.

De foto’s van de campagne zijn momenteel al te zien in de fysieke winkels van de Amerikaanse modegigant. De fans van Mendes, die vooral bekend is van de hit ‘In My Blood’, delen ondertussen massaal de foto’s op sociale media.

Niet de eerste keer

Het is overigens niet de eerste keer dat de Canadese zanger de gitaar even inruilt voor de lens. Eerder stond hij ook al op de catwalk in Milaan voor modehuis Emperio Armani.