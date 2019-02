Oliver Naesen: “Heel tevreden met zevende plaats in Oman”

Brussel - Oliver Naesen eindigde zondag in de Ronde van Oman als vijfde in Al Bustan, maandag werd hij zevende op een aankomst die niet meteen spek voor zijn bek was. “Ik ben zeer tevreden”, vatte de kopman van AG2R na afloop samen. “De conditie is echt wel goed.”

LEES OOK: Lutsenko alweer de beste in Oman, Van Avermaet spurt naar derde plaats

LEES OOK: Dit is echte liefde! Vriendin Oliver Naesen staat klaar voor haar held in het verre Oman

De slotklim naar Qurayyat, 2,8 km aan 6,5 procent, was niet van de poes. Toch finishte klassiek specialist Oliver Naesen als zevende en dat stemde hem tevreden. “Ik wilde hier in Oman de benen testen, zien of ik progressie had gemaakt in vergelijking met twee jaar geleden en dat is me toch goed gelukt. Ik heb twee dagen op rij een mooie uitslag gereden. Ik hoopte gisteren om mee te zijn en dat lukte. Vandaag hoop je dat opnieuw, maar dacht ik kansloos te zijn. Als je dan een zevende plek behaalt, mag je toch wel tevreden zijn. Dit was een goede generale repetitie voor de klassiekers.”

De slotklim werd twee keer bedwongen. Bij de eerste passage zat Naesen niet in het eerste peloton. “Klopt, ik had me hier in Oman niet aan waaiers verwacht en zat een beetje achteraan het peloton te keuvelen. Plots spatte het uiteen, maar uiteindelijk hebben we dat nog rechtgezet met de ploeg. Op die slotklim was ik wel mee vooraan en had de ploeg me heel goed afgezet waardoor ik iets gemakkelijker omhoog reed en goed die klim kon indelen. Maar uiteindelijk ga je dan toch in het rood. Ik viel even aan, op 500 meter, maar Lutsenko sprong me meteen voorbij en ik kon hem niet volgen. Meer dan deze ereplaats zat er niet in.”

Naesen heeft in Oman ook het gezelschap van zijn vriendin Dorien Favyts en mama Lieve Van Cauteren, en ook een nonkel die in het Midden-Oosten verblijft en beide dames rondrijdt in Oman. “Dat is wel plezant dat ze hier zijn”, aldus de Oost-Vlaming. “Er staan hier amper supporters. Als er dan twee mensen voor jou naar hier zijn gekomen, dan motiveert dat wel om het goed te doen.”