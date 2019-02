Deze programma’s mag u niet missen vanavond

Vanavond neemt Dieter de jongens en meisjes van ‘Down The Road’ mee naar Kaapstad. ‘Belga Sport’ duikt in het verleden van Onyx-Megatron, de F1-stal van Jean-Pierre Van Rossem. In ‘Blind Getrouwd’ volgen we de koppels op huwelijksreis en in ‘Stukken Van Mensen’ onderhandelt Tiany Kiriloff over haar vintage jurkje.