Toch geen Colombiaanse mecenas voor Sky? Brailsford noemt Colombiaanse sponsor ‘zeer onwaarschijnlijk’

Manager van wielerploeg Team Sky is nog steeds op zoek naar een nieuwe geldschieter voor zijn ploeg. Na eerdere geruchten over Chinese sponsors, werd nu ook gesproken over een mogelijke Colombiaanse geldschieter. Ondanks gesprekken met het Colombiaanse bedrijf Ecopetrol, noemt Brailsford een mogelijke samenwerking “zeer onwaarschijnlijk”. Dat zegt hij aan Marca.