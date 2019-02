Dertien Belgen geselecteerd voor WK baanwielrennen in Pruszków

Brussel - Bondscoach Peter Pieters heeft maandag dertien renners geselecteerd voor het komende WK baanwielrennen, dat van 27 februari tot 3 maart plaatsvindt in het Poolse Pruszków.

Vorig jaar behaalde de Belgische selectie een gouden en een zilveren medaille op het WK in het Nederlandse Apeldoorn. Nicky Degrendele zal haar wereldtitel in het keirin verdedigen in Polen.

Ook Jolien D’hoore, goed voor olympisch brons in het omnium in Rio, is van de partij. Samen met Lotte Kopecky veroverde ze in 2017 de wereldtitel in de ploegkoers. Vorig jaar pakte D’hoore WK-zilver in de scratch.

Kenny De Ketele veroverde twee jaar geleden zilver in de puntenkoers op het WK, samen met Moreno De Pauw pakte hij toen brons in de ploegkoers. In 2012 kroonde De Ketele zich samen met Gijs Van Hoecke tot wereldkampioen op dat nummer.

De selectie:

Vrouwen: Nicky Degrendele, Shari Bossuyt, Gilke Croket, Jolien D’hoore, Annelies Dom, Lotte Kopecky

Mannen: Kenny De Ketele, Moreno De Pauw, Lindsay De Vylder, Robbe Ghys, Gerben Thijssen, Fabio Van den Bossche, Sasha Weemaes